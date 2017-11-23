Сирия: действия Турции на севере Алеппо грозят новой войной

Алеппо, 23 ноября. Военные эксперты считают, что операция Анкары на севере провинции Алеппо может привести к новой войне в Сирии.

Министр обороны Турции Нуреттин Каникли заявил на очередном совещании по утверждению военного бюджета, что для Анкары угрозу представляют не только боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но и «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и «Отряды народной самообороны» (YPG). Турция перебросила в Сирию очередную крупную партию бронетехники, которая сейчас базируется на границе курдского кантона Африн.

Со своей стороны курды перевели в Африн механизированные подразделения и провели смотр техники с демонстрацией бронемашин Humvee и Guardian. Это было явной показом твердых намерений дать отпор в случае турецкой агрессии.

Эксперты считают, что Турция лишь ждет завершения войны с «Исламским государством»1 для того, чтобы начать полномасштабное наступление на курдские территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.