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Политика
Страны Балтии создадут общее подразделение для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке
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    Страны Балтии создадут общее подразделение для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке

    16:19  23 Ноября 2017
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    Страны Балтии создадут общее подразделение для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке

    Москва, 23 ноября. Латвия, Эстония и Литва будут бороться с террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас.

    Ранее страны Балтии рассматривали вариант формирования общего соединения для спецопераций, но сейчас обсуждаются другие виды сотрудничества.

    «Сначала была идея создания общего эскадрона, но сейчас планы немного изменились», — цитирует военанчальника агентство РИА Новости.

    По его словам, в любом случае будет сформировано общее подразделение.

    Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что к совместному подразделению сил спецопераций присоединяться Латвия и Литва. Эстония будет представлять другие мощности. Отправка военных в Ирак ожидается в начале 2018 года.

    Ранее сообщалось, что в Мосуле обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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