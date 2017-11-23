Сирия: САА перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 23 ноября. По меньшей мере, 160 военнослужащих САА покинули провинцию Хасака и направились на восток Дейр-эз-Зора.

Военные источники в Сирии сообщают о переброске новой партии подкрепления в провинцию Дейр-эз-Зор, где сейчас продолжаются столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Свежие подразделения прибывают из провинции Хасака, в которой сохраняется относительно стабильная обстановка.

Источник сообщает, что 160 бойцов пополнят подразделения, ведущие наступление на позиции исламистов в районе между населенными пунктами Аль-Меядин и Абу-Кемаль и помогут полностью закрыть новый «котел» для террористов.

Ранее сообщалось, что множество игиловцев эвакуировалось на восточный берег Евфрата и попыталось бежать в соседний Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.