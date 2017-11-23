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Сирия: САА перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор
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    Сирия: САА перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор

    16:15  23 Ноября 2017
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    Сирия: САА перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор

    Дейр-эз-Зор, 23 ноября. По меньшей мере, 160 военнослужащих САА покинули провинцию Хасака и направились на восток Дейр-эз-Зора.

    Военные источники в Сирии сообщают о переброске новой партии подкрепления в провинцию Дейр-эз-Зор, где сейчас продолжаются столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Свежие подразделения прибывают из провинции Хасака, в которой сохраняется относительно стабильная обстановка.

    Источник сообщает, что 160 бойцов пополнят подразделения, ведущие наступление на позиции исламистов в районе между населенными пунктами Аль-Меядин и Абу-Кемаль и помогут полностью закрыть новый «котел» для террористов.

    Ранее сообщалось, что множество игиловцев эвакуировалось на восточный берег Евфрата и попыталось бежать в соседний Ирак.

    Сирия: САА перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #дейр-эз-зор #хасака
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