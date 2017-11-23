Эксперт: Судан — зона нестабильности, где орудуют США, но Россия могла бы это исправить

Власти Судана выступают против вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела арабских стран, в частности, Ирана. Хартум нуждается в защите от агрессивных действий Вашингтона, заявил президент страны Омар аль-Башир.

В настоящее время Судан — это зона нестабильности, в которой орудуют Соединенные Штаты Америки, но Россия могла бы изменить это положение дел, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Мы против американского вмешательства во внутренние дела арабских стран, и это касается, в частности, вмешательства США в Иране», — заявил лидер африканской страны во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению аль-Башира, сложившаяся в его стране ситуация — также результат действий американской политики. Он подчеркнул, что Судан фактически распался на две части, что привело к ухудшению обстановки в стране. Поэтому «Хартум нуждается в защите от агрессивных действий США».

«Для США было важным переформатировать весь Ближний Восток. Кстати, отголоски этих проектов иногда попадали в СМИ — появлялись даже карты, где крупные страны были разделены на более мелкие государственные образования. Разделению на более мелкие страны подвергались Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Сирия и другие. В данной ситуации, переформатирование Ближнего Востока должно было обеспечить контроль США над этим нефтеносным и геополитически важным, стратегическим регионом. Африка также всегда рассматривалась как часть арабского мира», — поясняет ситуацию Безпалько.

По мнению собеседника ФАН, те регионы, в которых СССР, а впоследствии и Россия сворачивали свое военное и политическое присутствие — постепенно погружались в «нестабильность и хаос».

«Отличный пример Афганистан — вывод советских войск не привел к какому-то миру и окончанию войны в стране. Скорее наоборот — все стало намного хуже и депрессивней. Более того, США уже находятся там едва ли не больше по времени, чем СССР. И в отличие от советских войск, они не строят там ни школ, ни заводов, ни больниц — только разрушают их, совершенно не стесняясь», — продолжает эксперт.

В то же время, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ отметил, что там, куда приглашают Москву, наступает мир. И впервые в постсоветской России, такая операция была проведена в Сирийской арабской республике.

«Мы впервые масштабно вмешались в Сирии и переломили ход войны. То же самое может произойти и в Судане. В настоящее время Судан — это зона нестабильности, в которой орудуют Соединенные Штаты Америки, но Россия могла бы изменить это положение дел», — подчеркнул аналитик.

Необходимо отметить, что в случае оказания военно-политической помощи Хартуму Москва не только бы привнесла стабильность в регион, но и открыла бы для российского бизнеса новый рынок сбыта.

«Судан — это нефтеносная страна, это также возможный рынок сбыта для российских товаров. Но очень сложно говорить о перспективах нашего бизнеса, пока там продолжается вялотекущий конфликт. Он, к слову, в любой момент может перерасти в полномасштабную войну. Дело в том, что Южный Судан представляет собой христианскую часть с негроидным населением, которое выступало против исламизации. Северный, или просто Судан — это арабская часть, которая претендовала на исламизацию и арабизацию всей страны по своим лекалам. Проблема в том, что из-за этих противоречий Судан удалось изнутри взорвать и фактически разорвать на две части», — говорит Богдан Безпалько.

Эксперт уверен, что оказав помощь в наведении порядка на территории Судана, Российская Федерация еще больше бы повысила свой авторитет как страны, которую приглашают для проведения миротворческих миссий и спасения мирного населения.