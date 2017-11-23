Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

История с провалом межпартийных переговоров о формировании нового кабинета министров Германии демонстрирует, насколько быстро меняются сегодня «политические пейзажи» и насколько «предапокалиптический» характер они принимают.

Арифметика кризиса

По итогам прошедших в ФРГ 24 сентября парламентских выборов у формально победившего, несмотря на потерю 8,6% голосов, блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель было несколько «рабочих» вариантов создания правительственного большинства (355 мест из 709) в Бундестаге:

1. «Абсолютная коалиция» с социал-демократами, свободными демократами и «зелеными» — 546 (246 + 153 + 80 + 67) депутатских мандатов.

2. «Большая коалиция» с социал-демократами и «зелеными», работавшая в предыдущее четырехлетие, — 466 (246 + 153 + 67) депутатских мандатов.

3. «Малая коалиция» с социал-демократами — 399 (246 + 153).

4. «Широкая коалиция» со свободными демократами и «зелеными» — 393 (246 +80 + 67).

Не сработал ни один!

Два месяца назад, комментируя результаты этих выборов «по горячим следам», я высказал предположение о том, что, несмотря на победу, Меркель может не досидеть свой четвертый срок в кресле бундесканцлера. Но предположить, что она вообще может «сесть мимо», оказавшись перед дилеммой: «правительство меньшинства или досрочные выборы», — было практически невозможно.

Немцы вообще, и немецкие политики в частности, — люди чересчур рациональные, как правило, предпочитающие синицу в руках журавлю в небе (в дойче-варианте — «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», «Лучше воробей в руке, чем голубь на крыше»). И отказываться от министерских и прочих правительственных постов могут только по расчету.

Поскольку расчет на формирование «правительственной коалиции» без участия ХДС/ХСС исключен в любом из вариантов, кроме фантастических, можно сказать, что политический кризис в ФРГ налицо. О чем, собственно, и говорят нынешние заявления многих немецких политиков. При этом не надо забывать, что данный кризис — не какое-то стихийное явление, они создают этот кризис собственными целенаправленными действиями.

Так где же тут «собака порылась»? Ккакая «политическая алгебра» стоит за столь неожиданным «арифметическим» кризисом?

Алгебра кризиса

Если брать связку Гельмут Коль–Ангела Меркель, то, с перерывом на «восьмилетку Герхарда Шредера» (1998–2005), христианские демократы стоят у власти в Германии с 1982 года, то есть на протяжении вот уже 35 лет. В их активе (хотя бы формально — в их) — прежде всего, объединение Германии образца 1990 года, а также создание в 1992 году Евросоюза, где Германия сформировала собственную «зону влияния» и играет все более значимую роль — вплоть до того, что ЕС уже называют «Четвертым рейхом».

При этом Германия продолжает оставаться оккупированной страной, поскольку на ее территории расположены американские военные базы, национальный золотой запас хранится, в основном, за рубежом, масс-медиа контролируются иностранными владельцами, а переговоры всех должностных лиц прослушиваются спецслужбами США.

Читайте также: Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом

И все бы оно ничего, но в самих Соединенных Штатах после избрания Дональда Трампа началась «холодная гражданская война», которая почти мгновенно спроецировалась на весь мир, не исключая и Германию. И впервые в послевоенной истории ФРГ ее политический лидер получил возможность выбора.

Ангела Меркель, как и большинство европейских политиков, была ориентирована на противостоящие 45-му президенту США силы и во многом зависела от них. Но, видимо, все-таки решила в определенной мере воспользоваться ситуацией, «наехав» на нового «хозяина Белого дома» несколько в ином, чем было санкционировано ее патронами, формате. И тем самым вольно или невольно дала заокеанскому истеблишменту дополнительные аргументы в пользу того, чтобы попытаться решить проблемы Америки за счет Германии: богатой, зависимой и слабой.

Но с этой целью нужна была внутренняя дестабилизация Германии, чтобы процесс выглядел естественным и не вызвал никаких противодействий на международной арене (ситуация с выступлением в Бундестаге «новоуренгойского мальчика» Николая Десятниченко — это как раз весьма изящная по замыслу и осуществлению попытка вбить ситуативный клин между Москвой и Берлином).

Читайте также: Провокация в Бундестаге: гимназист из Нового Уренгоя как «реле взрывателя»

К тому же, у партийно-государственной машины ХДС/ХСС гораздо больше возможностей для сопротивления внешним атакам, чем у любой коалиции, которая придет ей на смену.

Как разрешилась почти аналогичная — не по внешней форме, а по внутренней сути — ситуация в Турции, мы знаем. Выступления целого ряда российских политиков высшего эшелона по «прецеденту Десятниченко» свидетельствуют о том, что в Москве готовы протянуть Ангеле Меркель руку помощи, которая сейчас ей жизненно необходима.

Но решится ли бундесканлерин эту руку принять, да еще — с перспективой досрочных выборов? Судя по всему, нет. А другого решения, по всем правилам «политической алгебры», это уравнение не имеет.