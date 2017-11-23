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Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор
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    Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

    16:27  23 Ноября 2017
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    Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

    История с провалом межпартийных переговоров о формировании нового кабинета министров Германии демонстрирует, насколько быстро меняются сегодня «политические пейзажи» и насколько «предапокалиптический» характер они принимают.

    Арифметика кризиса

    По итогам прошедших в ФРГ 24 сентября парламентских выборов у формально победившего, несмотря на потерю 8,6% голосов, блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель было несколько «рабочих» вариантов создания правительственного большинства (355 мест из 709) в Бундестаге:

    1. «Абсолютная коалиция» с социал-демократами, свободными демократами и «зелеными» — 546 (246 + 153 + 80 + 67) депутатских мандатов.
    2. «Большая коалиция» с социал-демократами и «зелеными», работавшая в предыдущее четырехлетие, — 466 (246 + 153 + 67) депутатских мандатов.
    3. «Малая коалиция» с социал-демократами — 399 (246 + 153).
    4. «Широкая коалиция» со свободными демократами и «зелеными» — 393 (246 +80 + 67).

    Не сработал ни один!

    Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

    Два месяца назад, комментируя результаты этих выборов «по горячим следам», я высказал предположение о том, что, несмотря на победу, Меркель может не досидеть свой четвертый срок в кресле бундесканцлера. Но предположить, что она вообще может «сесть мимо», оказавшись перед дилеммой: «правительство меньшинства или досрочные выборы», — было практически невозможно.

    Немцы вообще, и немецкие политики в частности, — люди чересчур рациональные, как правило, предпочитающие синицу в руках журавлю в небе (в дойче-варианте — «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», «Лучше воробей в руке, чем голубь на крыше»). И отказываться от министерских и прочих правительственных постов могут только по расчету.

    Поскольку расчет на формирование «правительственной коалиции» без участия ХДС/ХСС исключен в любом из вариантов, кроме фантастических, можно сказать, что политический кризис в ФРГ налицо. О чем, собственно, и говорят нынешние заявления многих немецких политиков. При этом не надо забывать, что данный кризис — не какое-то стихийное явление, они создают этот кризис собственными целенаправленными действиями.

    Так где же тут «собака порылась»? Ккакая «политическая алгебра» стоит за столь неожиданным «арифметическим» кризисом?

    Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

    Алгебра кризиса

    Если брать связку Гельмут Коль–Ангела Меркель, то, с перерывом на «восьмилетку Герхарда Шредера» (1998–2005), христианские демократы стоят у власти в Германии с 1982 года, то есть на протяжении вот уже 35 лет. В их активе (хотя бы формально — в их) — прежде всего, объединение Германии образца 1990 года, а также создание в 1992 году Евросоюза, где Германия сформировала собственную «зону влияния» и играет все более значимую роль — вплоть до того, что ЕС уже называют «Четвертым рейхом».

    При этом Германия продолжает оставаться оккупированной страной, поскольку на ее территории расположены американские военные базы, национальный золотой запас хранится, в основном, за рубежом, масс-медиа контролируются иностранными владельцами, а переговоры всех должностных лиц прослушиваются спецслужбами США.

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    И все бы оно ничего, но в самих Соединенных Штатах после избрания Дональда Трампа началась «холодная гражданская война», которая почти мгновенно спроецировалась на весь мир, не исключая и Германию. И впервые в послевоенной истории ФРГ ее политический лидер получил возможность выбора.

    Ангела Меркель, как и большинство европейских политиков, была ориентирована на противостоящие 45-му президенту США силы и во многом зависела от них. Но, видимо, все-таки решила в определенной мере воспользоваться ситуацией, «наехав» на нового «хозяина Белого дома» несколько в ином, чем было санкционировано ее патронами, формате. И тем самым вольно или невольно дала заокеанскому истеблишменту дополнительные аргументы в пользу того, чтобы попытаться решить проблемы Америки за счет Германии: богатой, зависимой и слабой.

    Ангела Меркель и «рука Москвы»: Германию ждут новые выборы или новый выбор

    Но с этой целью нужна была внутренняя дестабилизация Германии, чтобы процесс выглядел естественным и не вызвал никаких противодействий на международной арене (ситуация с выступлением в Бундестаге «новоуренгойского мальчика» Николая Десятниченко — это как раз весьма изящная по замыслу и осуществлению попытка вбить ситуативный клин между Москвой и Берлином).

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    К тому же, у партийно-государственной машины ХДС/ХСС гораздо больше возможностей для сопротивления внешним атакам, чем у любой коалиции, которая придет ей на смену.

    Как разрешилась почти аналогичная — не по внешней форме, а по внутренней сути — ситуация в Турции, мы знаем. Выступления целого ряда российских политиков высшего эшелона по «прецеденту Десятниченко» свидетельствуют о том, что в Москве готовы протянуть Ангеле Меркель руку помощи, которая сейчас ей жизненно необходима.

    Но решится ли бундесканлерин эту руку принять, да еще — с перспективой досрочных выборов? Судя по всему, нет. А другого решения, по всем правилам «политической алгебры», это уравнение не имеет.

    Автор: Олег Щукин
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    #меркель #евросоюз #трамп #германия #российско-германские отношения #бундестаг #десятниченко
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