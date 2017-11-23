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Песков: В графике Путина нет встречи с Мистурой
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    Песков: В графике Путина нет встречи с Мистурой

    16:09  23 Ноября 2017  /обновлено: 16:24  23 Ноября 2017
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    Песков: В графике Путина нет встречи с де Мистурой

    Сочи, 23 ноября. В графике президента России Владимира Путина нет встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В графике нет встречи», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли Путин встретиться с де Мистурой.

    Напомним, де Мистура прибудет в Москву с визитом 24 ноября. Как ранее сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, в российской столице специальный посланник ООН по Сирии проведет встречи с Сергеем Лавровым, а также представителями министерства обороны. В рамках этих встреч будут обсуждаться различные аспекты сирийского урегулирования.

    Отметим, ранее сообщалось, что в следующем месяце де Мистура проведет сразу два раунда переговоров по Сирии в Женеве. Как заявил сам представитель Организации Объединенных Наций, переговоры будут возможны при условии содействия со стороны сирийской оппозиции.

    Отметим, восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в Женеве 28 ноября.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #де мистура #встреча
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