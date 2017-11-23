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МИД РФ удивило невнимание западных СМИ к переговорам по Сирии в Сочи
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    МИД РФ удивило невнимание западных СМИ к переговорам по Сирии в Сочи

    16:28  23 Ноября 2017
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    МИД РФ удивило невнимание западных СМИ к переговорам по Сирии в Сочи

    Москва, 23 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова возмутилась по поводу того, что западные СМИ должным образом не осветили прошедший накануне в Сочи саммит лидеров России, Ирана и Турции, посвященный урегулированию ситуации в Сирии.

    «Нас удивило то, как тема очень важных для будущего Сирии переговоров, которая прошла вчера в Сочи, нашла минимальное отражение у западных СМИ, — обратила внимание Захарова. — Euronews уделили полторы минуты этому. Жаль что журналисты Euronews лишь пунктирно обозначают пути мирного урегулирования (в Сирии)», передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

    МИД РФ удивило невнимание западных СМИ к переговорам по Сирии в Сочи

    Встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоялась в среду в Сочи. По итогам саммита главы стран приняли заявление, в котором призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии. Как сообщил президент РФ, достигнутые на переговорах договоренности приблизят мирное урегулирование в Сирии и в общем уменьшат напряженность на Ближнем Востоке. 

    Автор: Герман Парло
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    #сирия #захарова
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