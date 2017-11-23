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Политика
Сирийская оппозиция призвала к выводу иностранных формирований из страны
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    Сирийская оппозиция призвала к выводу иностранных формирований из страны

    16:25  23 Ноября 2017
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    Сирийская оппозиция призвала к выводу всех иностранных формирований из страны

    Москва, 23 ноября. Сирийская оппозиция по итогам встречи в Эр-Рияде призвала к выводу всех иностранных формирований из Сирии, говорится в итоговом заявлении.

    В документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, сообщается, что участники встречи «отвергают и борются с радикализмом и терроризмом во всех его формах, с иностранным вмешательством, особенно Ирана, угрожающим стабильности и безопасности региона и изменению демографии, с распространением государственного терроризма и иностранных ополчений, сформированных по религиозному признаку».

    Также в  итоговом заявлении говорится, что оппозиция вновь подтверждает свой отказ от присутствия каких-либо иностранных сил на земле Сирии и требует их вывода.

    Двухдневная встреча с участием 140 представителей сирийской оппозиции началась в Эр-Рияде в среду. 

    Напомним, 20 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Башара Асада, на которой президент РФ выразил уверенность в необходимости перехода к политическому урегулированию в Сирии. Путин отметил открытость Асада к диалогу со всеми, кто готов работать ради мира и стабильности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #оппозиция #сирия
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