Сирийская оппозиция призвала к выводу иностранных формирований из страны

Москва, 23 ноября. Сирийская оппозиция по итогам встречи в Эр-Рияде призвала к выводу всех иностранных формирований из Сирии, говорится в итоговом заявлении.

В документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, сообщается, что участники встречи «отвергают и борются с радикализмом и терроризмом во всех его формах, с иностранным вмешательством, особенно Ирана, угрожающим стабильности и безопасности региона и изменению демографии, с распространением государственного терроризма и иностранных ополчений, сформированных по религиозному признаку».

Также в итоговом заявлении говорится, что оппозиция вновь подтверждает свой отказ от присутствия каких-либо иностранных сил на земле Сирии и требует их вывода.

Двухдневная встреча с участием 140 представителей сирийской оппозиции началась в Эр-Рияде в среду.

Напомним, 20 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Башара Асада, на которой президент РФ выразил уверенность в необходимости перехода к политическому урегулированию в Сирии. Путин отметил открытость Асада к диалогу со всеми, кто готов работать ради мира и стабильности.