Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье
Общество
«Собчак в обмороке»: россияне шутками отреагировали на новость о подорожании фуа-гра
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Собчак в обмороке»: россияне шутками отреагировали на новость о подорожании фуа-гра

    16:36  23 Ноября 2017
    42

    Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    Москва, 23 ноября. Минсельхоз предупредил о подорожании фуа-гра и хамона к новогодним праздникам. Цены могут взлететь на 30%. Изменятся ценники и на ветчину и ряд других импортных продуктов. 

    Однако россиян новость газеты «Известия» о дорожающем хамоне отнюдь не расстроила. В многочисленных комментариях в соцсетях пользователи с сарказмом отметили, что теперь и «новый год придется отменить». Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    Особенно тяжело, наверное, сообщение, наверное, восприняли пенсионеры, — шутят в Twitter. Многие участники обсуждения «с тревогой» задались вопросом «как же теперь прожить без жирной печени перекормленных гусей».

    Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    Однако нашлись и те, подорожанию только порадовался, заметив, что без импортных деликатесов россияне будут только здоровее.

    Россияне отправили Собчак и Навального протестовать за новогодний фуа-гра

    В связи с дорожающим хамоном в Сети вспомнили и о Ксении Собчак, заявившей о намерениях баллотироваться на пост президента РФ.

    «Сейчас кандидат в президенты Собчак в обмороке лежит и готова за снижение цены отдать Калининград!» — предположили в микроблогах. 

    А один из пользователей предложил, что подорожание на Западе могут использовать как повод ввести новые антироссийские санкции, а «Собчак провести протестный митинг».

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть