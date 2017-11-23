«Собчак в обмороке»: россияне шутками отреагировали на новость о подорожании фуа-гра

Москва, 23 ноября. Минсельхоз предупредил о подорожании фуа-гра и хамона к новогодним праздникам. Цены могут взлететь на 30%. Изменятся ценники и на ветчину и ряд других импортных продуктов.

Однако россиян новость газеты «Известия» о дорожающем хамоне отнюдь не расстроила. В многочисленных комментариях в соцсетях пользователи с сарказмом отметили, что теперь и «новый год придется отменить».

Особенно тяжело, наверное, сообщение, наверное, восприняли пенсионеры, — шутят в Twitter. Многие участники обсуждения «с тревогой» задались вопросом «как же теперь прожить без жирной печени перекормленных гусей».

Однако нашлись и те, подорожанию только порадовался, заметив, что без импортных деликатесов россияне будут только здоровее.

В связи с дорожающим хамоном в Сети вспомнили и о Ксении Собчак, заявившей о намерениях баллотироваться на пост президента РФ.

«Сейчас кандидат в президенты Собчак в обмороке лежит и готова за снижение цены отдать Калининград!» — предположили в микроблогах.

Сейчас кандидат в президенты Собчак в обмороке лежит и готова за снижение цены отдать Калининград! — фродо (@hankalenok) November 23, 2017

А один из пользователей предложил, что подорожание на Западе могут использовать как повод ввести новые антироссийские санкции, а «Собчак провести протестный митинг».