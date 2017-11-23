Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье
Общество
Приозерский суд вынес приговор водителю, поставившему школьника на колени
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приозерский суд вынес приговор водителю, поставившему школьника на колени

    16:24  23 Ноября 2017
    51

    Приозерский суд приговорил водителя, поставившего школьника на колени, к условному сроку

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Приозерский районный суд признал виновным бизнесмена Владимира Бельского, наехавшего на внедорожнике на 10-летнего мальчика из-за того, что ребенок целился в его автомобиль из игрушечного автомата.

    Бельского приговорили к 1,6 года условного срока и двум годам испытательного срока, а также обязали выплатить родителям школьника 150 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Во время расследования Бельский находился под арестом по личному распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина. В четверг бизнесмена освободили из-под стражи в здании суда. Своей вины мужчина так и не признал.

    Приозерский суд приговорил водителя, поставившего школьника на колени, к условному сроку

    Напомним, инцидент произошел 9 марта 2017 года. Школьник обстрелял проезжающий мимо внедорожник Бельского пульками из игрушечного автомата. Бельский, заметив это, подъехал к ребенку, ударил его бампером, а потом поставил на колени и заставил в таком положении дожидаться полицию.  

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ребенок #приозерск #водитель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть