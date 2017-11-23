Приозерский суд вынес приговор водителю, поставившему школьника на колени

Санкт-Петербург, 23 ноября. Приозерский районный суд признал виновным бизнесмена Владимира Бельского, наехавшего на внедорожнике на 10-летнего мальчика из-за того, что ребенок целился в его автомобиль из игрушечного автомата.

Бельского приговорили к 1,6 года условного срока и двум годам испытательного срока, а также обязали выплатить родителям школьника 150 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Во время расследования Бельский находился под арестом по личному распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина. В четверг бизнесмена освободили из-под стражи в здании суда. Своей вины мужчина так и не признал.

Напомним, инцидент произошел 9 марта 2017 года. Школьник обстрелял проезжающий мимо внедорожник Бельского пульками из игрушечного автомата. Бельский, заметив это, подъехал к ребенку, ударил его бампером, а потом поставил на колени и заставил в таком положении дожидаться полицию.