У нас есть «Искандеры»: в Госдуме предостерегли Киев от провокаций в адрес России и Белоруссии

На Украине прозвучало провокационное заявление о необходимости «ввести войска в Белоруссию», чтобы «восстановить нейтралитет» соседа. С таким радикальным предложением выступил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий в беседе с украинскими журналистами. По его мнению, Украина должна вернуть соседнее государство «в свою орбиту».

Если Россия почувствует, что на ее территорию или территорию страны-союзника могут вторгнуться, то Москва, «не задумываясь, нанесет упреждающий удар», заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что от Украины сегодня можно ожидать всего.

«Пусть он сначала разберется со своим правительством, которое пришло к власти в результате вооруженного переворота на Украине. Страна под оккупацией войск США, находящихся на ее территории. На Украине в первую очередь нужно решать вопрос с демократией и нейтралитетом, причем путем новых выборов и выполнения минских соглашений, — комментирует для ФАН член фракции ЛДПР Александр Шерин. — Что касается Белоруссии, — это очередная провокация, потому что сегодня американские войска стянуты на территорию Польши».

Дикий считает, что Украине в такой «важной миссии» не обойтись без поддержки соседних стран — Польши и Литвы. Именно их военные должны ввести войска в Белоруссию и «обеспечить выполнение Белоруссией ее официально объявленного нейтралитета, которого на сегодняшний день не существует».

«Мы все прекрасно знаем, что Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Существует в том числе и военное соглашение «о совместном использовании военной базы и защите воздушного пространства Белоруссии». Поэтому я бы не рекомендовал делать такие заявления. Если хотят проверить, как работает система ПВО России на территории Белоруссии, они могут серьезно отхватить, — подчеркнул собеседник ФАН. — Во Вьетнаме тоже работали советские системы ПВО, и все американские самолеты, которые пролетали, были сбиты. Ни в одно государство невозможно вторгнуться без поддержки авиации. Территория Белоруссии находится под полным военным обеспечением, поскольку это наш ближайший союзник. Мы взяли на себя обязательства, и мы их выполняем на примере Сирии. Задача этого заявления — спровоцировать Россию. Если на территорию Белоруссии попытаются вторгнуться, то сразу же начнут работать российские и белорусские военные».

Судя по тому, какие неадекватные действия предпринимает правительство Украины по отношению к своим бывшим территориям — ДНР и ЛНР, а также к соседним странам, нельзя исключить, что такой сценарий будет рассмотрен властями и воплощен в жизнь посредством солдат НАТО из той же Польши, считает собеседник ФАН.

«Человек без гражданства (Михаил Саакашвили — Прим. ФАН), на которого заведены уголовные дела на территории Грузии, где он был президентом, с розой в руке в центре Киева призывает к каким-то революционным действиям. Потом какие-то радикалы ходят с факельным шествием, подразделение «Азов» со свастиками принимает участие в так называемой АТО. С ужасом смотришь на действия Украины, на молчаливое согласие и поощрение со стороны той же Германии, поэтому от этой страны можно ожидать чего угодно. Недавно было голосование за проект резолюции Совбеза ООН, где Россия предложила осудить героизацию нацизма на Украине и во всем мире. США и Украина не то что воздержались, а проголосовали против», — напомнил он.

Александр Шерин подчеркнул, что Россия при необходимости примет меры для защиты Белоруссии.

«У нас есть «Искандеры», авиация и система ПВО. Где-то нужно реагировать пожестче, обозначать какую-то красную черту и проводить упреждающие мероприятия. Если начнутся какие-то движения, вызывающие у России сомнения, или вероятность попытки вторжения на нашу территорию или в страны наших союзников будет высока, мы, не задумываясь, нанесем упреждающий удар. Разумеется, мы всячески постараемся избежать таких мер, как делаем всегда, — подчеркивает депутат ГД РФ. — Мы такие провокации проглатываем: снятие флага с консульства США, постоянные попытки обвинить наших спортсменов в употреблении допинга, запрет участвовать в Олимпийских играх. Мы терпим, но должна быть красная черта».

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко призвал ввести визовый режим с Белоруссией, а также создать диверсионно-разведывательные группы на ее территории.