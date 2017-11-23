Адвокат Иван Миронов о скандале с ЖК «Царицыно»: Есть силы, использующие обиженных дольщиков в личных целях. ФАН-ТВ

Жилой комплекс «Царицыно» вот уже пять лет возглавляет список самых крупных и скандальных долгостроев столицы. Первую очередь жилых домов компания «Московский комбинат хлебопродуктов» должна была сдать еще в 2012 году. Однако из 26 корпусов достроены лишь восемь, и свои квартиры до сих пор ждут около 5000 человек. Сегодня застройщик проходит процедуру банкротства, его владелец Игорь Пинкевич находится под стражей по уголовному делу о мошенничестве. Дольщики продолжают привлекать внимание общества митингами, а столичные власти думают над тем, как разработать график работ по достройке проблемного микрорайона.

Адвокат бизнесмена Иван Миронов в интервью ФАН-ТВ ответил на вопросы корреспондента по ряду актуальных тем, в числе которых – передача Игорем Пинкевичем по доверенности права генерального директора компании «Московский комбинат хлебопродуктов» заместителю Владимиру Хайкину. Иван Миронов рассказал подробности истории о том, что Игорю Пинкевичу поступило предложение продать все активы «Циндель-Инвесту» за 10 тысяч рублей, а также объяснил, зачем Игорь Пинкевич написал Сергею Собянину открытое письмо, в котором попросил считать его «актом передачи» акций компании «МКХ» основным кредиторам.

По мнению адвоката олигарха, конкуренты Игоря Пинкевича активно используют проблемы дольщиков ЖК «Царицыно» в корыстных целях. Именно этим Иван Миронов объясняет свои собственные наблюдения:

– Приходят дольщики, и непонятно, кем они направляются, устраивают овации судье и прокурору, которые отправляют тяжело больного человека еще на несколько месяцев продолжать находиться в СИЗО, понимая, что это лишь оттягивает от решения их вопроса по достройке. Есть определенные силы, которые заинтересованы в нужном направлении действительно обиженных, обманутых людей для решения политических и своих личных вопросов.

Кроме того, адвокат прокомментировал информацию, поступившую в распоряжение редакции ФАН, о том, что Игорь Пинкевич мог потребовать 12 миллиардов рублей «отступных» за передачу жилого комплекса «Царицыно» и компании «Московский комбинат хлебопродуктов» новому застройщику:

– Это невозможно, это ложь. Это ложь, потому что в условиях этого давления, которое сейчас происходит, и в условиях информационной войны, которая развязана против Пинкевича, выступать с подобными предложениями – это было бы, по крайней мере, неразумно… 12 миллиардов? Каким образом? Кому? Опять-таки, если требовать отступные, надо понимать, с кого требовать. С кого требовал Пинкевич отступные? С «ПСБ», перед которым есть определенный долг, и с которого все началось, потому что «ПСБ» вышел из этого тройственного обязательства по строительству? Или 12 миллиардов с Правительства Москвы? Или 12 миллиардов со следствия? То есть, еще раз повторю, что речь о 12 миллиардов отступных – это ложь и провокация.

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