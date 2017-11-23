Россия получит 58 картин от испанского «Фонда Сурикова»

Москва, 23 ноября. Испанский «Фонда Сурикова» передаст в Музейный фонд России 58 картин, сообщили представители пресс-службы Третьяковской галереи.

Отмечается, что испанский «Фонда Сурикова» передаст России 58 произведений русской и советской живописи. Участие в торжественной передаче полотен в четверг, 23 ноября, примут министр культур России Владимир Мединский, директор «Фонда Сурикова» Долорес Томас Сильваторе, а также другие высокопоставленные гости.

Среди картин будут работы кисти Бородина, Буха, Черниковой, Червоненко, Глазуновой, Величко и других художников.

Мероприятие состоится Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Ранее Мединский как руководитель Российского военно-исторического общества отметил премией за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» фильм Алексея Пиманова «Крым», пишет Ura.Ru.