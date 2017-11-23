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Россия получит 58 картин от испанского «Фонда Сурикова»
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    Россия получит 58 картин от испанского «Фонда Сурикова»

    16:13  23 Ноября 2017
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    Россия получит 58 картин от испанского «Фонда Сурикова»

    Москва, 23 ноября. Испанский «Фонда Сурикова» передаст в Музейный фонд России 58 картин, сообщили представители пресс-службы Третьяковской галереи.

    Отмечается, что испанский «Фонда Сурикова» передаст России 58 произведений русской и советской живописи. Участие в торжественной передаче полотен в четверг, 23 ноября, примут министр культур России Владимир Мединский, директор «Фонда Сурикова» Долорес Томас Сильваторе, а также другие высокопоставленные гости.

    Россия получит 58 картин от испанского «Фонда Сурикова»

    Среди картин будут работы кисти Бородина, Буха, Черниковой, Червоненко, Глазуновой, Величко и других художников.

    Мероприятие состоится Третьяковской галерее на Крымском Валу.

    Ранее Мединский как руководитель Российского военно-исторического общества отметил премией за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории»  фильм Алексея Пиманова «Крым», пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мединский #картины #фонд сурикова
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