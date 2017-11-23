Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье
Экономика
УАЗ выпустил кабриолет для военных ведомств
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    УАЗ выпустил кабриолет для военных ведомств

    16:23  23 Ноября 2017
    32

    УАЗ выпустил кабриолет для военных ведомств

    Ульяновск, 23 ноября. Российский концерн УАЗ построил на платформе своего внедорожника УАЗ «Патриот» новый кабриолет. По имеющимся данным, автомобиль с открытым верхом должны использовать на торжественных и военных церемониях.

    Кабриолет на платформе УАЗ «Патриот» представляет собой специальную версию, которая предназначена главным образом для торжественных военных выездов.

    Для того чтобы обеспечить комфорт для стоячих пассажиров автомобиль оборудовали задней лестницей, а также боковыми поручнями.

    Инженеры поработали и над интерьером автомобиля, чтобы придать ему праздничный вид.

    Уточняется, что первый экземпляр транспортного средства был передан представителям власти Намибии. Кроме того, УАЗ имеет предварительный заказ на несколько экземпляров.

    Официальные представители УАЗ понимают, что кабриолеты не будут слишком востребованы со стороны оборонных ведомств, однако рассчитывают на коммерческую отрасль. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ульяновск #уаз #автомобили #уаз патриот #кабриолет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть