УАЗ выпустил кабриолет для военных ведомств

Ульяновск, 23 ноября. Российский концерн УАЗ построил на платформе своего внедорожника УАЗ «Патриот» новый кабриолет. По имеющимся данным, автомобиль с открытым верхом должны использовать на торжественных и военных церемониях.

Кабриолет на платформе УАЗ «Патриот» представляет собой специальную версию, которая предназначена главным образом для торжественных военных выездов.

Для того чтобы обеспечить комфорт для стоячих пассажиров автомобиль оборудовали задней лестницей, а также боковыми поручнями.

Инженеры поработали и над интерьером автомобиля, чтобы придать ему праздничный вид.

Уточняется, что первый экземпляр транспортного средства был передан представителям власти Намибии. Кроме того, УАЗ имеет предварительный заказ на несколько экземпляров.

Официальные представители УАЗ понимают, что кабриолеты не будут слишком востребованы со стороны оборонных ведомств, однако рассчитывают на коммерческую отрасль.