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Политика
Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии
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    Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии

    15:54  23 Ноября 2017
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    Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии

    Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу планирует провести переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    Она также отметила, что Де Мистуру примут в министерстве обороны РФ.

    Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии

    Кроме того, в 23-25 ноября Лавров встретится с министром иностранных дел Японии Таро Коно, а 28 ноября примет участие в собрании «Российского совет по международным делам», в ходе которого планируется обсудить отчет деятельности за 2017 год и планы на 2018 год.

    Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура собирается провести в декабре сразу два раунда переговоров по Сирии в Женеве. По словам спецпосланника ООН, это возможно при условии содействия со стороны сирийской оппозиции. Отметим, что восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в Женеве 28 ноября.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #лавров #переговоры #де мистура
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