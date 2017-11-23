МИД РФ заявил об окончательном этапе ликвидации ИГ в Сирии

Москва, 23 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о текущей ситуации в Сирийской арабской республике, передает корреспондент ФАН с брифинга.

По ее словам, в настоящее время в САР завершается окончательный этап ликвидации «Исламского государства»1. Сейчас сирийская армия при поддержке авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) ведет наступление вдоль западного берега реки Евфрат, отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что сирийские военные также организовали поставки гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков районы.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад Российской Федерации в борьбе с ИГ1 в Сирии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.