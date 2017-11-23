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Оппозиция Сирии по итогам встречи в Эр-Рияде сделала заявление о судьбе Асада
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    Оппозиция Сирии по итогам встречи в Эр-Рияде сделала заявление о судьбе Асада

    16:19  23 Ноября 2017
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    Оппозиция Сирии на встрече в Эр-Рияде рассказала, когда Асад должен покинуть пост

    Эр-Рияд, 23 ноября. Участники встречи оппозиции Сирии в столице Саудовской Аравии полагают, что президент САР Башар Асад должен оставить должность в начале переходного периода. Об этом говорится в итоговом заявлении переговорщиков.

    В Эр-Рияде состоялась двухдневная встреча с участием 140 представителей сирийской оппозиции. В коммюнике по результатам переговоров отмечается, что президент Сирии Башар Асад должен оставить свой пост в начале переходного периода.

    По данным телеканала Al-Arabiya, в предварительной версии итогового заявления отмечалось, что оппозиция готова сформировать единую делегацию для ведения переговоров с Дамаском на запланированных в Женеве межсирийских переговорах. Восьмая встреча по Сирии намечена на 28 ноября. 

    Оппозиция Сирии на встрече в Эр-Рияде рассказала, когда Асад должен покинуть пост

    Ранее глава Судана Омар аль-Башир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль президента САР Башара Асада в урегулировании сирийского конфликта. Он полагает, что без Асада мира в Сирии достичь невозможно. 

    Напомним, что 20 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Башара Асада, на которой президент РФ выразил уверенность в необходимости перехода к политическому урегулированию в Сирии. Путин отметил открытость Асада к диалогу со всеми, кто готов работать ради мира и стабильности. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сирия #саудовская аравия #ад
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