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Общество
Мединский высказался о возможном запрете фильма «Смерть Сталина»
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    Мединский высказался о возможном запрете фильма «Смерть Сталина»

    15:54  23 Ноября 2017
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    Мединский высказался о возможном запрете фильма «Смерть Сталина»

    Москва, 23 ноября. Глава Минкультуры Владимир Мединский прокомментировал возможный запрет фильма «Смерть Сталина» в российском прокате.

    По словам министра, ведомство не стремится запрещать фильмы, которые могут попасть в прокат, поскольку придерживается принципа свободы слова. Он также добавил, что никто не обращался с просьбой запретить в РФ данную картину.

    «Вам лишь бы что-то запретить. Мы наоборот придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — подчеркнул Мединский.

    «Смерть Сталина» — сатирическая комедия Армандо Януччи, снятая по графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Премьера картины прошла на кинофестивале в Торонто 15 сентября.

    Действие фильма разворачивается в Советском союзе образца начала 50-х годов. Смерть Иосифа Сталина провоцирует начало безумной гонки за власть. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Андреа Райсборро, Майкл Пейлин и другие.

    Предпоказы фильма уже прошли в Германии, Австралии, Польше, Греции, Румынии, Швейцарии.

    Автор: Алексей Громов
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    #кино #мединский #смерть сталина
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