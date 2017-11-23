Мединский высказался о возможном запрете фильма «Смерть Сталина»

Москва, 23 ноября. Глава Минкультуры Владимир Мединский прокомментировал возможный запрет фильма «Смерть Сталина» в российском прокате.

По словам министра, ведомство не стремится запрещать фильмы, которые могут попасть в прокат, поскольку придерживается принципа свободы слова. Он также добавил, что никто не обращался с просьбой запретить в РФ данную картину.

«Вам лишь бы что-то запретить. Мы наоборот придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — подчеркнул Мединский.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия Армандо Януччи, снятая по графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Премьера картины прошла на кинофестивале в Торонто 15 сентября.

Действие фильма разворачивается в Советском союзе образца начала 50-х годов. Смерть Иосифа Сталина провоцирует начало безумной гонки за власть. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Андреа Райсборро, Майкл Пейлин и другие.

Предпоказы фильма уже прошли в Германии, Австралии, Польше, Греции, Румынии, Швейцарии.