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Политика
Зеехофер покинет пост премьер-министра Баварии
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    Зеехофер покинет пост премьер-министра Баварии

    15:57  23 Ноября 2017
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    Зеехофер покинет пост премьер-министра Баварии

    Берлин, 23 ноября. Хорст Зеехофер покинет пост премьер-министра Баварии, однако останется лидером партии Христианско-социальный союз. 

    Новым главой Баварии станет нынешний министр финансов Маркус Зедер. Об этом сообщает немецкая радиостанция «Байеришер рундфунк», ссылаясь на собственные источники.   

    При этом отмечается, что окончательное решение о кадровых перестановках будет принято на заседании правления партии Христианско-социальный союз в начале декабря.

    Напомним, Хорст Зеехофер до назначения главой Баварии был министром продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителя в правительстве Ангелы Меркель. Отметим, Бавария — самая крупная федеральная земля в составе Германии. Она также традиционно является одной из наиболее экономически развитых частей ФРГ.   

    Автор: Федор Веснин
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    #германия #бавария #зеехофер #назначение
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