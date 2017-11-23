Берлин, 23 ноября. Хорст Зеехофер покинет пост премьер-министра Баварии, однако останется лидером партии Христианско-социальный союз.

Новым главой Баварии станет нынешний министр финансов Маркус Зедер. Об этом сообщает немецкая радиостанция «Байеришер рундфунк», ссылаясь на собственные источники.

При этом отмечается, что окончательное решение о кадровых перестановках будет принято на заседании правления партии Христианско-социальный союз в начале декабря.

Напомним, Хорст Зеехофер до назначения главой Баварии был министром продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителя в правительстве Ангелы Меркель. Отметим, Бавария — самая крупная федеральная земля в составе Германии. Она также традиционно является одной из наиболее экономически развитых частей ФРГ.