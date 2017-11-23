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Политика
Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию
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    Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию

    15:44  23 Ноября 2017
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    Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию

    Анкара, 23 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 65 лет посетит Грецию. Дата визита остается неизвестной.

    Вице-премьер Турции Хакана Чавушоглу выразил надежду, что визит Эрдогана «даст существенные результаты», передает ТАСС.

    Отметим, что турецкий лидер в последний раз был в Греции в 2010 году, однако тогда Эрдоган занимал пост премьер-министра страны.

    В последний раз Грецию с официальным визитом посещал глава Турции Махмуд Джеляль Баяр. Это произошло в 1952 году.

    Напомним, что сложности в отношениях Греции и Турции произошли из-за территориальных споров по поводу Эгейского моря и Кипра.

    В начале XX века между странами было три войны. Однако им удалось избежать кровопролития во Второй мировой войне.

    Автор: Алексей Громов
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    #эрдоган #греция
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