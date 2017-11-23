Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию

Анкара, 23 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 65 лет посетит Грецию. Дата визита остается неизвестной.

Вице-премьер Турции Хакана Чавушоглу выразил надежду, что визит Эрдогана «даст существенные результаты», передает ТАСС.

Отметим, что турецкий лидер в последний раз был в Греции в 2010 году, однако тогда Эрдоган занимал пост премьер-министра страны.

В последний раз Грецию с официальным визитом посещал глава Турции Махмуд Джеляль Баяр. Это произошло в 1952 году.

Напомним, что сложности в отношениях Греции и Турции произошли из-за территориальных споров по поводу Эгейского моря и Кипра.

В начале XX века между странами было три войны. Однако им удалось избежать кровопролития во Второй мировой войне.