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Общество
Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей
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    Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей

    15:54  23 Ноября 2017
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    Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей

    Москва, 23 ноября. Компания «Телеграф» (юридическое лицо мессенджера Telegram) отозвало иск к бывшему сотруднику Антону Розенбергу на 100 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Стороны заключили мировое соглашение, которое было утверждено 24 октября. После этого «Телеграф» отозвала иск к Розенбергу.

    «Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ООО «Телеграф» к Розенбергу в связи с отказом истца от иска, — констатировали представители пресс-службы. — Отказ от иска являлся одним из условий мирового соглашения, утвержденного определением Куйбышевского районного суда».

    Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей

    В сентябре эксперт рассказал, как отразится на репутации основателя Telegram Павла Дурова скандал с Розенбергом.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #суд #иск #розенберг #telegram #мировое соглашение #телеграф
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