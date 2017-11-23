Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей

Москва, 23 ноября. Компания «Телеграф» (юридическое лицо мессенджера Telegram) отозвало иск к бывшему сотруднику Антону Розенбергу на 100 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Стороны заключили мировое соглашение, которое было утверждено 24 октября. После этого «Телеграф» отозвала иск к Розенбергу.

«Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ООО «Телеграф» к Розенбергу в связи с отказом истца от иска, — констатировали представители пресс-службы. — Отказ от иска являлся одним из условий мирового соглашения, утвержденного определением Куйбышевского районного суда».

В сентябре эксперт рассказал, как отразится на репутации основателя Telegram Павла Дурова скандал с Розенбергом.