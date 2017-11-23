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Клинцевич: Крым — наш, Бандера — преступник, и мы победим
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    Клинцевич: Крым — наш, Бандера — преступник, и мы победим

    16:38  23 Ноября 2017
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    Сенатор о признании Крыма Россией: «Всемирный еврейский конгресс заслуживает большего уважения, чем ООН»

    На Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке раввина Биньямина Вольфа официально представили как представителя российского города Севастополя. По мнению сенатора Франца Клинцевича, эта организация заслуживает большего уважения, чем ООН.   

    Как сообщила «Газета.ru», в конгрессе участвовали более пяти тысяч руководителей еврейских общин со всего мира.

    «И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково», — цитирует издание раввина Вольфа.

    Обсуждая это событие в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», украинский политолог Вадим Карасев заявил, что столь авторитетная организация еврейского мира — это все равно не международная организация ООН, которая приняла резолюцию по Крыму.

    «Правильно, Вадим, говоришь. Есть международная организация — ООН. Хотелось бы ей верить. Но у меня почему-то веры нет. И я честно хочу сказать, глядя на ребят, представляющих еврейский конгресс, что они вызывают у меня уважение в силу своей объективности. А вот Организация Объединенных Наций в последнее время крайне не объективна. Мы же не можем игнорировать, какой тренд в ООН задан: и химические атаки, и Ирак с порошком, и Югославия», — отметил сенатор Франц Клинцевич, первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента.   

    При этом он заявил, что хватит уже обсуждать тему Крыма, потому что это — российская территория.

    «А вот маленькое политическое заявление я бы хотел сделать, посмотрев передачу с Мосийчуком, который спрашивал у иностранца Саакашвили, за Бандеру он или против. Я как иностранец хочу сказать Мосийчуку, что я Бандеру не уважаю, считаю его нацистским преступником, и так же считает весь российский народ. Поэтому, чтобы больше к этой теме не возвращаться: Крым — наш, Бандера — преступник, и мы победим», — сказал Франц Клинцевич.   

    Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, добавил, что произошедшее в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе можно назвать по-другому.

    «Что такое Крым? Крым — это свободная территория от героизации Бандеры и Шухевича. И вот здесь вам и карты в руки, потому что сегодня на Украине есть еще много областей, где пример Крыма должен быть воспринят», — сказал Владимир Васильев украинскому политологу.

    Автор: Елизавета Садкова
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    #россия #сша #украина #крым #клинцевич #карасев
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