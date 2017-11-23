Клинцевич: Крым — наш, Бандера — преступник, и мы победим

На Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке раввина Биньямина Вольфа официально представили как представителя российского города Севастополя. По мнению сенатора Франца Клинцевича, эта организация заслуживает большего уважения, чем ООН.

Как сообщила «Газета.ru», в конгрессе участвовали более пяти тысяч руководителей еврейских общин со всего мира.

«И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково», — цитирует издание раввина Вольфа.

Обсуждая это событие в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», украинский политолог Вадим Карасев заявил, что столь авторитетная организация еврейского мира — это все равно не международная организация ООН, которая приняла резолюцию по Крыму.

«Правильно, Вадим, говоришь. Есть международная организация — ООН. Хотелось бы ей верить. Но у меня почему-то веры нет. И я честно хочу сказать, глядя на ребят, представляющих еврейский конгресс, что они вызывают у меня уважение в силу своей объективности. А вот Организация Объединенных Наций в последнее время крайне не объективна. Мы же не можем игнорировать, какой тренд в ООН задан: и химические атаки, и Ирак с порошком, и Югославия», — отметил сенатор Франц Клинцевич, первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента.

При этом он заявил, что хватит уже обсуждать тему Крыма, потому что это — российская территория.

«А вот маленькое политическое заявление я бы хотел сделать, посмотрев передачу с Мосийчуком, который спрашивал у иностранца Саакашвили, за Бандеру он или против. Я как иностранец хочу сказать Мосийчуку, что я Бандеру не уважаю, считаю его нацистским преступником, и так же считает весь российский народ. Поэтому, чтобы больше к этой теме не возвращаться: Крым — наш, Бандера — преступник, и мы победим», — сказал Франц Клинцевич.

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, добавил, что произошедшее в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе можно назвать по-другому.