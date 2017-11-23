Гатилов может стать постпредом РФ при ООН в Женеве

Москва, 23 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов может стать постоянным представителем страны при ООН и других международных организациях в Женеве.

Как рассказал источник агентства ТАСС, кандидатуру дипломата выдвинули в ходе заседания комитета Госдумы по международным делам. Сам Гатилов также присутствовал на заседании вместе со своим коллегой — замглавы МИД РФ Александром Панкиным.

Отметим, что Гатилов активно участвует в обсуждении урегулирования сирийского кризиса. В начале ноября он встречался со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы обсудить с ним проведение в России конгресса национального диалога САР. Де Мистура обещал доложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу о российской инициативе, после чего будет принято решение об уровне участия ООН в этом мероприятии.