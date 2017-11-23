Российская хоккеистка Шибанова будет присутствовать на слушаниях МОК

Москва, 23 ноября. Член женской сборной России по хоккею и защитник клуба «Агидель» (Уфа) будет присутствовать на слушаниях комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда 4 декабря.

На слушаниях в Лозанне комиссия рассмотрит дела семи российских хоккеисток, которых обвиняют в употреблении допинга. Комиссия под руководством Освальда занимается перепроверкой допинг-проб спортсменок, пишет Р-Спорт.

Как сообщили в Федерации хоккея России на слушаниях МОК будет обеспечено максимальное присутствие российской стороны. Об этом в четверг заявил исполнительный директор ФХ Дмитрий Курбатов.

«Очень серьезно готовимся к слушаниям в МОК. Будет обеспечено максимальное присутствие российской стороны в Лозанне, будут участвовать и представители ФХР», — отметил он.

По словам Курбатова, те спортсмены, которые не смогут приехать на слушания лично, будут следить за ними с помощью видеосвязи.

Напомним, комиссия МОК под руководством Освальда ранее уже лишила российских спортсменов шести медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.