Столтенберг анонсировал открытие постоянного офиса НАТО в Молдавии

Брюссель, 23 ноября. Североатлантический альянс откроет свой постоянный офис в Молдавии в декабре текущего года. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с молдавским премьер-министров Павлом Филипом.

По его словам, постоянный офис военного блока в Кишиневе откроется в следующем месяце.

«Я рад объявить, что в начале следующего месяца заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе постоянный офис альянса», — заявил он.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что в ближайшее время присутствие сил Североатлантического альянса на Украине и в странах Прибалтики сохранится.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что альянс полностью готов к оборонным действиям с случае нападения со стороны РФ.

Ранее Столтенберг оценил шансы Украины и Грузии войти в НАТО.