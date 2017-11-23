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Столтенберг анонсировал открытие постоянного офиса НАТО в Молдавии
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    Столтенберг анонсировал открытие постоянного офиса НАТО в Молдавии

    15:44  23 Ноября 2017
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    Столтенберг анонсировал открытие постоянного офиса НАТО в Молдавии

    Брюссель, 23 ноября. Североатлантический альянс откроет свой постоянный офис в Молдавии в декабре текущего года. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с молдавским премьер-министров Павлом Филипом. 

    По его словам, постоянный офис военного блока в Кишиневе откроется в следующем месяце.

    «Я рад объявить, что в начале следующего месяца заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе постоянный офис альянса», — заявил он. 

    Столтенберг анонсировал открытие постоянного офиса НАТО в Молдавии

    Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что в ближайшее время присутствие сил Североатлантического альянса на Украине и в странах Прибалтики сохранится.

    Кроме того, генсек НАТО заявил, что альянс полностью готов к оборонным действиям с случае нападения со стороны РФ. 

    Ранее Столтенберг оценил шансы Украины и Грузии войти в НАТО.

    Автор: Дана Балан
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    #нато #столтенберг #молдавия #кишинев #североатлантический альянс
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