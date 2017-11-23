Дамаск: «Джейш аль-Ислам» направила партию гумпомощи боевикам ИГ

Дамаск, 23 ноября. Боевики «Армии Ислама» перебросили гуманитарную помощь для «Исламского государства»1 в восточные пригороды Дамаска.

Иранское информационное агентство сообщило со ссылкой на местные источники, что боевики «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» считается террористической организацией в ряде стран), базирующиеся в Восточной Гуте, отправили поддержку для «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в лагерь Ярмук.

Ранее правительственные войска добилось от боевиков блокировки прохода Аль-Кадам, а также коридора Аль-Арубе, что не позволяло исламистам обмениваться поддержкой. Сейчас враждующие боевики вновь пришли к соглашению и отправили «Халифату» партию продуктов и медикаментов. В грузе может содержаться оружие и боеприпасы, отмечает источник. Часть партии будет передана боевикам бесплатно, но многое исламисты продадут по высокой цене.

1 Организация запрещена на территории РФ.