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Дамаск: «Джейш аль-Ислам» направила партию гумпомощи боевикам ИГ
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    Дамаск: «Джейш аль-Ислам» направила партию гумпомощи боевикам ИГ

    16:11  23 Ноября 2017
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    Дамаск: «Джейш аль-Ислам» направила партию гумпомощи боевикам ИГ

    Дамаск, 23 ноября. Боевики «Армии Ислама» перебросили гуманитарную помощь для «Исламского государства»1 в восточные пригороды Дамаска.

    Иранское информационное агентство сообщило со ссылкой на местные источники, что боевики «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» считается террористической организацией в ряде стран), базирующиеся в Восточной Гуте, отправили поддержку для «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в лагерь Ярмук.

    Ранее правительственные войска добилось от боевиков блокировки прохода Аль-Кадам, а также коридора Аль-Арубе, что не позволяло исламистам обмениваться поддержкой. Сейчас враждующие боевики вновь пришли к соглашению и отправили «Халифату» партию продуктов и медикаментов. В грузе может содержаться оружие и боеприпасы, отмечает источник. Часть партии будет передана боевикам бесплатно, но многое исламисты продадут по высокой цене.

    Дамаск: «Джейш аль-Ислам» направила партию гумпомощи боевикам ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #дамаск #игил #джейш аль-ислам
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