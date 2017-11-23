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Новости Сирии
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ЕС надеется, что саммит в Сочи поможет гарантам по Сирии выполнить обязательства
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    ЕС надеется, что саммит в Сочи поможет гарантам по Сирии выполнить обязательства

    15:35  23 Ноября 2017
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    ЕС надеется, что саммит в Сочи поможет гарантам по Сирии выполнить обязательства

    Брюссель, 23 ноября. Руководство ЕС надеется, что трехсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана в Сочи будет способствовать выполнению обязательств, взятых на себя странами-гарантами перемирия в Сирии, заявил представитель Евросоюза. 

    Накануне в Сочи состоялся трехсторонний саммит с участием президентов Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. Лидеры стран призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии и поддержать диалог между конфликтующими сторонами.. 

    «Мы приняли во внимание трехстороннюю встречу президентов в Сочи 22 ноября. Как гаранты перемирия, Россия, Турция и Иран несут особую ответственность, и мы надеемся, что эта встреча может способствовать выполнению обязательств», — прокомментировал саммит представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным, его слова приводят РИА Новости

    ЕС надеется, что саммит в Сочи поможет гарантам по Сирии выполнить обязательства

    Спикер ЕС напомнил о важности Женевы как переговорной площадке по Сирии под эгидой ООН. Он также подчеркнул, что Женева в 2012 году предложила участие всех групп - оппозиции и официального Дамаска в процессе нацдиалога.

    Ранее стало известно о том, что спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура прибудет в Россию 24 ноября для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителем Минобороны Сергеем Шойгу. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #турция #иран #ес
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