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Идлиб: САА при поддержке ВКС РФ намерена освободить авиабазу Абу ад-Духур
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    Идлиб: САА при поддержке ВКС РФ намерена освободить авиабазу Абу ад-Духур

    15:29  23 Ноября 2017
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    Идлиб: САА при поддержке ВКС РФ намерена освободить авиабазу Абу ад-Духур

    Идлиб, 23 ноября. Правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению на позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

    По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» командование Сирийской арабской армии перебрасывает дополнительные силы на границу провинции Идлиб. Подкрепление прибывает к населенному пункту Аль-Рашидия.

    Отмечается, что основной целью наступления, которое будет осуществляться при воздушной поддержке ВКС РФ, станет освобождение от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) бывшей военной авиабазы Аб ад-Духур, которую исламисты сделали одним из своих крупнейших оплотов.

    Идлиб: САА при поддержке ВКС РФ намерена освободить авиабазу Абу ад-Духур

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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