Идлиб: САА при поддержке ВКС РФ намерена освободить авиабазу Абу ад-Духур

Идлиб, 23 ноября. Правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению на позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» командование Сирийской арабской армии перебрасывает дополнительные силы на границу провинции Идлиб. Подкрепление прибывает к населенному пункту Аль-Рашидия.

Отмечается, что основной целью наступления, которое будет осуществляться при воздушной поддержке ВКС РФ, станет освобождение от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) бывшей военной авиабазы Аб ад-Духур, которую исламисты сделали одним из своих крупнейших оплотов.

1 Организация запрещена на территории РФ.