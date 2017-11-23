Сирия и будущая война на Ближнем Востоке: кому выгоден антииранский альянс Израиля и Саудовской Аравии

В то время как Россия ищет совместно с Турцией и Ираном пути мирного урегулирования сирийского конфликта, альянс Израиля и Саудовской Аравии, по всей видимости, готовит новый виток эскалации. Израиль с новой силой стал обвинять Иран в желании разместить свои войска в Сирии для уничтожения Израиля. В частности, Биньямин Нетаньяху пригрозил, что если Тель-Авиву не будет оказана международная поддержка, Израиль готов действовать в одиночку:

«Он [Иран] не превратит Сирию в военную базу против Израиля».

Кроме этого, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот в интервью одной из саудовских газет назвал Иран крупнейшей угрозой в регионе и заверил, что для борьбы против него Израиль готов делиться своими разведданными с «умеренными» суннитскими государствами вроде Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, в свою очередь, по сути, инициировала недавнее экстренное заседание Лиги арабских государств, по итогам которого проиранское движение «Хезболла», бойцы которой помогали САА в борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), было признано террористической организацией. Министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа заявил, что члены ЛАГ хотят «возложить ответственность на все страны, где «Хезболла» является партнёром правительства».

Напомним, что и Саудовская Аравия, и Израиль оказывали активную поддержку вооруженным группировкам в Сирии, в том числе и признанным террористическими всем мировым сообществом. В частности, есть сведения, что спецслужбы Тель-Авива поставляли и продолжают поставлять боевикам «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) вооружение и боеприпасы в провинции Эль-Кунейтра.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал подобный антииранский альянс серьезной угрозой для всего ближневосточного региона:

«Не секрет, что у Израиля, и у Саудовской Аравии есть свои интересы, и эти интересы не совпадают с интересами ни Ирана, ни Турции. Более того, и для Израиля, и для Саудовской Аравии Иран является основным геополитическим противником. По сути, на разных фронтах силами своих агентов, а иногда и прямыми силами они ведут борьбу с Ираном. В этой связи формирование нового потенциального регионального союза, о чем уже ведет речь Израиль и Саудовская Аравия, — опасное явление».

Эксперт подчеркнул, что «за их спинами маячит фигура Соединенных Штатов Америки», для которых Тель-Авив и Эр-Рияд являются геополитическими союзниками:

«И с моей точки зрения, данные заявления Израиля и Саудовской Аравии вызваны не только реальными интересами этих стран, не только реальными или выдуманными угрозами со стороны Ирана в отношении этих стран, но и интересами Соединенных Штатов, направленных на дестабилизацию ситуацию вокруг Сирии и на всем Ближнем Востоке. По сути, проиграв в своей попытке прямого свержения режима Башара Асада, проиграв России в деле умиротворения на Ближнем Востоке, так как Россия сейчас, фактически, играют решающую роль в этом процессе, Соединенные Штаты не хотят с этим мириться и будут прилагать разнонаправленные усилия для дестабилизации ситуации и эскалации напряженности в конфликте. В том числе, оказывая определенное политическое воздействие на Саудовскую Аравию».

Не менее опасен, по мнению эксперта, и курдский фактор в Сирии, раздуваемый Соединенными Штатами:

«Опасно и то и то, поскольку обе ситуации играют на дестабилизацию и разобщение народов, эскалацию межэтнических, межконфессиональных, межгосударственных конфликтов. Притом, что, конечно, с точки зрения военной, Израиль и Саудовская Аравия — состоявшиеся государства с мощными военными бюджетами, а курды представляют собой только отряды самообороны, ополчение, тем не менее, это вполне равнозначные угрозы. И в первом и во втором случае при эскалации напряженности, а именно на это направлена деятельность Соединенных Штатов, в конфликт будут включены множество игроков, политических сил и государств, и конфликт грозит превратиться в длинную нескончаемую войну, что, видимо, и является тайной надеждой некоторых стратегов за океаном».

В то же самое время позиция России в данном случае является вполне понятной и выверенной:

«Россия открыта для диалога и этот диалог она ведет и в настоящее время с руководством Израиля. В настоящее время возник полноформатный диалог и с Саудовской Аравией. Я уверен, что в интересах всех держав региона, в том числе, Израиля и Саудовской Аравии, все-таки разрешение данной конфликтной ситуации и мир на Ближнем Востоке. Именно на это направлена и позиция России. Я думаю, что все-таки все не так безнадежно. Россия найдет возможности для того, чтобы нейтрализовать деструктивные действия Соединенных Штатов и включить Израиль и Саудовскую Аравию в диалог по будущему Сирии и Ближнего Востока».

1 Организация запрещена на территории РФ.