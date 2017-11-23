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Россия
Депутат ГД предлагает персонифицировать знаки «инвалид»
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    Депутат ГД предлагает персонифицировать знаки «инвалид»

    15:28  23 Ноября 2017
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    Депутат ГД предлагает персонифицировать знаки «инвалид»

    Москва, 23 ноября. Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что необходимо упорядочить законодательство в части выдачи специальных знаков «инвалид». 

    По мнению депутата, во избежание злоупотребления знак инвалидности должен быть индивидуальным и персонифицированным.

    «Надо сначала это упорядочить, а потом следующим шагом уже заниматься про эвакуацию», — заявил Терентьев РИА Новости.

    Ранее зампред фракции Ярослав Нилов рассказал, что ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуировать машины инвалидов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #эвакуация #авто #закон #инвалиды
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