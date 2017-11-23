Депутат ГД предлагает персонифицировать знаки «инвалид»

Москва, 23 ноября. Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что необходимо упорядочить законодательство в части выдачи специальных знаков «инвалид».

По мнению депутата, во избежание злоупотребления знак инвалидности должен быть индивидуальным и персонифицированным.

«Надо сначала это упорядочить, а потом следующим шагом уже заниматься про эвакуацию», — заявил Терентьев РИА Новости.

Ранее зампред фракции Ярослав Нилов рассказал, что ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуировать машины инвалидов.