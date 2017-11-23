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ИГ эвакуировало большинство террористов с западного берега Евфрата
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    ИГ эвакуировало большинство террористов с западного берега Евфрата

    15:17  23 Ноября 2017
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    ИГ эвакуировало большинство террористов с западного берега Евфрата

    Дейр-эз-Зор, 23 ноября. Боевики «Исламского государства»1 оставляют населенные пункты на западном берегу реки Евфрат.

    Продвижение Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ вынудило боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) искать укрытие на восточном берегу Евфрата, а также в районах, подконтрольных проамериканскому альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF). Это позволяет правительственным войскам освобождать новые населенные пункты.

    Отмечается, что многие боевики «Халифата» пытаются бежать в соседний Ирак, однако Багдад уже дал указание армии и шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» о начале военной операции, которая позволит полностью зачистить от игиловцев приграничные районы и остановить проникновение исламистов на территорию страны.

    ИГ эвакуировало большинство террористов с западного берега Евфрата

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #евфрат
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