ИГ эвакуировало большинство террористов с западного берега Евфрата

Дейр-эз-Зор, 23 ноября. Боевики «Исламского государства»1 оставляют населенные пункты на западном берегу реки Евфрат.

Продвижение Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ вынудило боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) искать укрытие на восточном берегу Евфрата, а также в районах, подконтрольных проамериканскому альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF). Это позволяет правительственным войскам освобождать новые населенные пункты.

Отмечается, что многие боевики «Халифата» пытаются бежать в соседний Ирак, однако Багдад уже дал указание армии и шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» о начале военной операции, которая позволит полностью зачистить от игиловцев приграничные районы и остановить проникновение исламистов на территорию страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.