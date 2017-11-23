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Количество боевиков ИГ в Афганистане достигает 4 тысяч человек
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    Количество боевиков ИГ в Афганистане достигает 4 тысяч человек

    15:13  23 Ноября 2017
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    Количество боевиков ИГ в Афганистане достигает 4 тысяч человек

    Москва, 23 ноября. Советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар рассказал о происхождении иностранных наемников «Исламского государства»1 в стране.

    Советник президента сообщил, что в рядах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» присутствуют афганцы, но они находятся в меньшинстве. Прежде всего, основной костяк игиловцев составляют пакистанцы и боевики террористической группировки «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), которая присягнула на верность «Халифату».

    Атмар подчеркнул, что «Исламское государство» не является той угрозой, с которой нельзя было бы справиться сообща. В данный момент исламисты пользуются недостатком сотрудничества между крупнейшими игроками в регионе.

    Количество боевиков ИГ в Афганистане достигает 4 тысяч человек

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #афганистан #игил #мохаммад ханиф атмар
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