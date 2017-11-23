Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии
Общество
Песков ответил на вопрос о подписи Путина под законом о СМИ-иноагентах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков ответил на вопрос о подписи Путина под законом о СМИ-иноагентах

    15:23  23 Ноября 2017
    111

    Песков ответил на вопрос о подписи Путина под законом о СМИ-иноагентах

    Сочи, 23 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают точной информацией о том, когда будет подписан закон об иноагентах в СМИ. 

    «Нет, точно я не знаю», — ответил Песков на вопросы журналистов о предполагаемой дате подписания законопроекта.

    Напомним, Совет Федерации большинством голосов одобрил законопроект, который позволяет объявлять иностранные СМИ иноагентами и требовать от них соблюдения действующего в России законодательства, касающегося иностранных агентов. «За» проголосовали 154 сенатора, «против» — только один. Закон об иноагентах-СМИ назвали превентивным ответом на действия американских властей по отношению к российским телеканала Russia Today и Sputnik.

    Песков ответил на вопрос о подписи Путина под законом о СМИ-иноагентах

    СМИ, которые в России будут признаны иноагентами, должны будут маркировать свои материалы и предоставлять отчеты о своей деятельности. При этом поправки не скажутся на российских СМИ.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть