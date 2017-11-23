Песков ответил на вопрос о подписи Путина под законом о СМИ-иноагентах

Сочи, 23 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают точной информацией о том, когда будет подписан закон об иноагентах в СМИ.

«Нет, точно я не знаю», — ответил Песков на вопросы журналистов о предполагаемой дате подписания законопроекта.

Напомним, Совет Федерации большинством голосов одобрил законопроект, который позволяет объявлять иностранные СМИ иноагентами и требовать от них соблюдения действующего в России законодательства, касающегося иностранных агентов. «За» проголосовали 154 сенатора, «против» — только один. Закон об иноагентах-СМИ назвали превентивным ответом на действия американских властей по отношению к российским телеканала Russia Today и Sputnik.

СМИ, которые в России будут признаны иноагентами, должны будут маркировать свои материалы и предоставлять отчеты о своей деятельности. При этом поправки не скажутся на российских СМИ.