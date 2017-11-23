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Политика
Глупость и слабость: продюсер Дробыш раскритиковал украинский закон об артистах из РФ
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    Глупость и слабость: продюсер Дробыш раскритиковал украинский закон об артистах из РФ

    15:12  23 Ноября 2017
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    Глупость и слабость: продюсер Дробыш раскритиковал украинский закон об артистах из РФ

    Москва, 23 ноября. Известный российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш раскритиковал новый украинский закон, который обязывает российских артистов уведомлять СБУ о запланированных гастролях за месяц.

    «Это такая глупость, проявление слабости и недальновидности. Когда политики начинают спорить с артистам, дальше ехать некуда», — отметил он.

    По словам Дробыша, именно украинские фанаты сделали звездой Григория Лепса и Стаса Пьеху, поскольку их концерты на Украине пользовались большой популярностью. Теперь же получается, что «политики игнорируют право своих же людей», считает продюсер.

    Дробыш напомнил недавний случай, когда Пьеху не пустили в Одессу, хотя все билеты на его концерт уже были проданы. Он подчеркнул, что артисты очень ценят своих фанатов и не считают себя в праве отказаться от гастролей, поскольку поклонники ждут этих концертов, передает RT.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #закон #дробыш #артисты #гастроли
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