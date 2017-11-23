Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии
Экономика
Mercedes-Benz представил дизайн интерьера нового A-Class
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Mercedes-Benz представил дизайн интерьера нового A-Class

    15:33  23 Ноября 2017
    280

    Mercedes-Benz представил дизайн интерьера нового A-Class

    Москва, 23 ноября. Немецкий концерн Mercedes-Benz показал фотографии интерьера обновленной модели Mercedes-Benz A-Class. Изображения опубликованы на официальной странице компании в Twitter.  

    В сообщении Mercedes-Benz отмечается, что новый интерьер подарит будущим владельцам автомобиля «новое чувство просторности». 

    Отмечается, что любители Mercedes обязательно оценят новую цифровую приборную панель и сенсорные экраны, размер которых варьируется в зависимости от комплектации авто. Салон Mercedes-Benz A-Class также оборудован подсветкой и вентилируемыми сидениями с функцией массажа.

    Mercedes-Benz представил дизайн интерьера нового A-Class

    Размер автомобиля станет незначительно больше, а вес при этом уменьшится. Под капотом обновленной модели будет установлен двигатель объемом 1,4, 1,6 или 2,0 литра.

    Отметим, за основу нового Mercedes-Benz A-Class была взята платформа MFA, а экстерьер будет выполнен в стиле  концептуальной модели Concept A.

    Напомним, первое поколение Mercedes-Benz A-Class было представлено в 1997 году, модель второго поколения появилась в конце 2004 года, а третье поколение увидело свет спустя восемь лет — в 2012 году. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #mercedes-benz #новинка #интерьер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть