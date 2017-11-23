Mercedes-Benz представил дизайн интерьера нового A-Class

Москва, 23 ноября. Немецкий концерн Mercedes-Benz показал фотографии интерьера обновленной модели Mercedes-Benz A-Class. Изображения опубликованы на официальной странице компании в Twitter.

В сообщении Mercedes-Benz отмечается, что новый интерьер подарит будущим владельцам автомобиля «новое чувство просторности».

Modern luxury redefined: The interior of the A-Class, due in 2018, is a completely new departure, and revolutionises the compact class from the inside with a new feeling of spaciousness. pic.twitter.com/MJro7Vqcwb — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) November 23, 2017

Отмечается, что любители Mercedes обязательно оценят новую цифровую приборную панель и сенсорные экраны, размер которых варьируется в зависимости от комплектации авто. Салон Mercedes-Benz A-Class также оборудован подсветкой и вентилируемыми сидениями с функцией массажа.

Размер автомобиля станет незначительно больше, а вес при этом уменьшится. Под капотом обновленной модели будет установлен двигатель объемом 1,4, 1,6 или 2,0 литра.

Отметим, за основу нового Mercedes-Benz A-Class была взята платформа MFA, а экстерьер будет выполнен в стиле концептуальной модели Concept A.

Напомним, первое поколение Mercedes-Benz A-Class было представлено в 1997 году, модель второго поколения появилась в конце 2004 года, а третье поколение увидело свет спустя восемь лет — в 2012 году.