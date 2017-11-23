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Общество
Супруга Этуша опровергла слухи о его смерти
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    Супруга Этуша опровергла слухи о его смерти

    15:12  23 Ноября 2017
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    Супруга Этуша опровергла слухи о его смерти

    Москва, 23 ноября. Супруга известного российского актера Владимира Этуша опровергла информацию о его смерти.

    Ранее в паблике MDK была опубликована запись о том, что якобы всенародно любимый артист скончался в возрасте 94 лет. К счастью, это оказалось неправдой. Супруга Этуша заявила, что актер жив и здоров. Его жизни ничего не угрожает. Кроме того, администраторы паблика перепутали возраст Этуша, которому уже исполнилось 95 лет, отмечает Nation News.

    Напомним, что Владимир Этуш снялся в ряде знаменитых советских фильмов, таких как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев». Этуш широко известен как актер театра: он сыграл множество ролей на сцене Государственного академического театра имени Вахтангова.

    В этом году Этуш получил награду в номинации «Актер года». В этом театральном сезоне актер также впервые примерил женский образ в постановке «Бенефис».

    Автор: Алексей Громов
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    #этуш #слухи #мдк
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