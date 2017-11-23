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Песков о географическом диктанте: Готовимся, он будет интересным
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    Песков о географическом диктанте: Готовимся, он будет интересным

    16:09  23 Ноября 2017
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    Песков рассказал, что географический диктант будет масштабный и интересный

    Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящем географическом диктанте.

    В этом году событие охватит более 2200 площадок, 43 из них будут организованы в 25 зарубежных странах, в числе которых Австралия, и Азербайджан, и Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Дания, Казахстан, Кипр, Китай, Киргизия, Мальта, Сербия, Сирия, Узбекистан, Финляндия. Заграницей диктант пройдет на базе образовательных учреждений, посольств и центров Россотрудничества. 

    Традиционно диктант пройдет и во всех 85 субъектах России. Начало диктанта 26 ноября в 12.00 по местному времени.

    В 2016 году результаты диктанта оказались хуже, чем в предыдущий год: средний балл снизился с 53,8 до 52. Каждый пятый из общего числа участников набрал менее 30 баллов. Лучше всех с заданиями справлялись люди старше 50 лет. Молодежь (от 11 до 18 лет) продемонстрировала катастрофическое незнание географии.

    Напомним, Всероссийский географический диктант впервые был проведен в 2015 году. Его инициатором стал президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #песков #рго #диктант
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