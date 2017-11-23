Песков о географическом диктанте: Готовимся, он будет интересным

Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящем географическом диктанте.

В этом году событие охватит более 2200 площадок, 43 из них будут организованы в 25 зарубежных странах, в числе которых Австралия, и Азербайджан, и Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Дания, Казахстан, Кипр, Китай, Киргизия, Мальта, Сербия, Сирия, Узбекистан, Финляндия. Заграницей диктант пройдет на базе образовательных учреждений, посольств и центров Россотрудничества.

Традиционно диктант пройдет и во всех 85 субъектах России. Начало диктанта 26 ноября в 12.00 по местному времени.

В 2016 году результаты диктанта оказались хуже, чем в предыдущий год: средний балл снизился с 53,8 до 52. Каждый пятый из общего числа участников набрал менее 30 баллов. Лучше всех с заданиями справлялись люди старше 50 лет. Молодежь (от 11 до 18 лет) продемонстрировала катастрофическое незнание географии.

Напомним, Всероссийский географический диктант впервые был проведен в 2015 году. Его инициатором стал президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин.