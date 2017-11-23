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Песков прокомментировал президентский грант «Сатирикону»
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    Песков прокомментировал президентский грант «Сатирикону»

    15:21  23 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал президентский грант «Сатирикону»

    Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал добавление театра «Сатирикон» в перечень получателей президентских грантов в области культуры и искусства.

    По его словам, президентский грант «Сатирикону» в Кремле считают заслугой Минкультуры РФ. 

    «Хотя в целом, несмотря на поддержку, состояние театра плачевно», - добавил Песков.

     

    При этом он подчеркнул, что предоставление «Сатирикону» гранта не означает, что Кремль поддерживает худрука театра Константина Райкина в конфликте с Минкультуры.

    Ранее стало известно, что Путин добавил в перечень получателей грантов еще 16 культурных и образовательных учреждений, среди них оказались, в частности, театр «Сатирикон», МХАТ им. Горького, Государственный театр наций, Академия Сергея Андрияки, «Геликон-опера». Всего получателей президентских грантов стало 99.

    Напомним, 13 ноября худрук «Сатирикона» Константин Райкин заявил о давлении на театр со стороны властей. По его словам, в течение года в театре продолжаются «прокурорские проверки», которые «не выявили никаких серьезных нарушений». 

    Райкин выразил убеждение, что причина проверок кроется в желании главы Минкультуры Владимира Мединского отомстить за критику и за его заявление о давлении на искусство, с которым худрук «Сатирикона» выступил на съезде Союза театральных деятелей» осенью 2016 г. 

    19 ноября Мединский в эфире «России 1» заявил, что «Сатирикону» давали год на устранение недостатков в финансовой деятельности и этот год прошел, а выступление Райкина на съезде в прошлом году министр объяснил отказом Минкультуры удовлетворить запрос театра о допфинансировании.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #сатирикон #минкультуры #грант
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