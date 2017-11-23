В Совфеде предостерегли Украину от наказания иностранцев за посещение Крыма

Более чем 1 300 иностранцам запрещен въезд на Украину из-за посещения ими Крыма, среди них — почти сотня деятелей культуры. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает украинская пограничная служба. Запретом на въезд наказание не ограничивается — в отношении «нарушителей» составлены административные протоколы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«С начала года уже составлено более двух тысяч админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее. Кроме того, принято более 1,3 тысячи решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистов и деятелей культуры»,— говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В погранслужбе подчеркивают, что на территорию Крыма иностранные граждане могут ездить лишь через украинские пункты пропуска.

Реакция Совета Федерации

Член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН действия Украины.

«Украина сама себя изолирует от мировой общественности. Потому что это вообще дорога в никуда, — предостерегла сенатор. — Ультиматумы — это не решение вопроса, это фактически уход в тупик. Потому что в Крым приезжают представители бизнеса, культуры, представители политических направлений Европы и Азии. Идет выстраивание межкультурного диалога. И Украина, когда себя отсекает от этих людей, сама себя ограничивает в своих возможностях», — заявила Ольга Тимофеева.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в состав РФ.