Песков отказался раскрыть нюансы ситуации в Луганске

Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Луганске.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли поддерживать Россия возможную смену власти в Луганской народной республике.

«Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, — констатировал пресс-секретарь российского президента, — скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать».

Песков уже отмечал, что в Кремле есть понимание того, что происходит в столице ЛНР, однако накануне, 22 ноября, он также воздержался от комментариев до появления более детальной информации.

Ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске находится под контролем, а любые попытки дестабилизации — совершенно напрасны и скоро будут полностью пресечены.