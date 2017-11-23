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Политика
Песков отказался раскрыть нюансы ситуации в Луганске
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    Песков отказался раскрыть нюансы ситуации в Луганске

    15:17  23 Ноября 2017
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    Песков отказался раскрыть нюансы ситуации в Луганске

    Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Луганске.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли поддерживать Россия возможную смену власти в Луганской народной республике.

    «Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, — констатировал пресс-секретарь российского президента, — скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать».

    Песков уже отмечал, что в Кремле есть понимание того, что происходит в столице ЛНР, однако накануне, 22 ноября, он также воздержался от комментариев до появления более детальной информации.

    Песков отказался раскрыть нюансы ситуации в Луганске

    Ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске находится под контролем, а любые попытки дестабилизации — совершенно напрасны и скоро будут полностью пресечены.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #донбасс #лнр #песков #кремль #луганск
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