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Новости Сирии
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Путин проведет встречу с экс-премьером Италии Проди
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    Путин проведет встречу с экс-премьером Италии Проди

    15:04  23 Ноября 2017
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    Путин проведет встречу с экс-премьером Италии Проди

    Сочи, 23 ноября. На сегодня у президента Путина запланирован ряд рабочих встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Могу сказать, что в Сочи также находится бывший премьер-министр Италии Романо Проди. И в продолжение их давних дружественных контактов Путин также встретится с ним и кратко пообщается», — рассказал Песков журналистам.

    Напомним, последние два дня в Сочи у Владимира Путина была чрезвычайно насыщенная рабочая программа, которая продолжается и сейчас — так, вчера состоялись трехсторонние переговоры с президентами Турции и Ирана, а сегодня — повторная встреча с иранским лидером Хасаном Роухани.

    Путин проведет встречу с экс-премьером Италии Проди

    Параллельно президент подписал ряд документов и распоряжений — в частности, изменил состав президиума Госсовета.

     

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #песков
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