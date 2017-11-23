Путин проведет встречу с экс-премьером Италии Проди

Сочи, 23 ноября. На сегодня у президента Путина запланирован ряд рабочих встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что в Сочи также находится бывший премьер-министр Италии Романо Проди. И в продолжение их давних дружественных контактов Путин также встретится с ним и кратко пообщается», — рассказал Песков журналистам.

Напомним, последние два дня в Сочи у Владимира Путина была чрезвычайно насыщенная рабочая программа, которая продолжается и сейчас — так, вчера состоялись трехсторонние переговоры с президентами Турции и Ирана, а сегодня — повторная встреча с иранским лидером Хасаном Роухани.

Параллельно президент подписал ряд документов и распоряжений — в частности, изменил состав президиума Госсовета.