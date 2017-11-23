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Происшествия
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Россия
Шойгу направил на поиски аргентинской подлодки судно «Янтарь» и специалистов ВМФ России
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    Шойгу направил на поиски аргентинской подлодки судно «Янтарь» и специалистов ВМФ России

    14:56  23 Ноября 2017
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    Шойгу направил на поиски аргентинской подлодки судно «Янтарь» и специалистов ВМФ России

    Москва, 23 ноября. Минобороны РФ направило судно океанографическое «Янтарь» и специалистов 328-го экспедиционного поисково- спасательного отряда ВМФ России на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

    Как сообщила пресс-служба ведомства, исследовательское судно «Янтарь», которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки, направлено в район поисков аргентинской подлодки. Корабль оборудован двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров.

    Также на помощь Аргентине направлен 328-го экспедиционный поисково- спасательный отряд ВМФ России. Специалисты в кратчайшие сроки будут направлены к аргентинскому побережью самолетом Военно-транспортной авиации вместе с комплексом телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера Плюс».

    Как ранее сообщало «URA.RU», что в районе предполагаемого места пропажи аргентинской подводной лодки была зафиксирована гидроакустическая аномалия.

    Автор: Юлия Кошкина
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