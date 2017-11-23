Путин может принять участие в жеребьевке ЧМ-2018 — Песков

Москва, 23 ноября. Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу, которая пройдет 1 декабря. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, жеребьевка является важным событием, подготовка к проведению ЧМ-2018 все еще продолжается « и технически, и с точки зрения инфраструктуры». Песков выразил уверенность, что мероприятие будет великолепным.

Напомним, что матчи чемпионата мира пройдут в период с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Жеребьевка группового этапа ожидается 1 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав не будет создавать вытрезвители к ЧМ-2018. Выяснилось, что ведомство не будет заниматься созданием вытрезвителей, поскольку это не входит в его компетенцию.