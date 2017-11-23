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Новости Сирии
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Политика
Судан хочет обсудить с Россией вмешательство США и использование баз в Красном море
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    Судан хочет обсудить с Россией вмешательство США и использование баз в Красном море

    15:14  23 Ноября 2017
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    Судан хочет обсудить с Россией вмешательство США и использование баз в Красном море

    Сочи, 23 ноября. Судан хочет обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз в этом регионе. Об этом во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал президент Судана Омар аль-Башир.

    «Нас волнует ситуация в Красном море, мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой, и мы хотим этот вопрос обсудить с точки зрения использования баз в Красном море», —  цитирует ТАСС президента Судана.

    Напомним, главы России и Судана 23 ноября проводят встречу в Сочи. В рамках общения лидеров двух стран обсуждается широкий круг вопросов международной повестки. Общаясь с президентом России Путиным, Омар аль-Башир в частности представил и свое видение ситуации в Сирии, отметив, что мира в ближневосточном государстве нельзя было бы достичь без сирийского лидера Башара Асада. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сочи #судан #красное море #омар аль-башир
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