Судан хочет обсудить с Россией вмешательство США и использование баз в Красном море

Сочи, 23 ноября. Судан хочет обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз в этом регионе. Об этом во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал президент Судана Омар аль-Башир.

«Нас волнует ситуация в Красном море, мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой, и мы хотим этот вопрос обсудить с точки зрения использования баз в Красном море», — цитирует ТАСС президента Судана.

Напомним, главы России и Судана 23 ноября проводят встречу в Сочи. В рамках общения лидеров двух стран обсуждается широкий круг вопросов международной повестки. Общаясь с президентом России Путиным, Омар аль-Башир в частности представил и свое видение ситуации в Сирии, отметив, что мира в ближневосточном государстве нельзя было бы достичь без сирийского лидера Башара Асада.