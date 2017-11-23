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Путин проведет заключительное совещание с руководством Минобороны — Песков
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    Путин проведет заключительное совещание с руководством Минобороны — Песков

    14:58  23 Ноября 2017
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    Путин проведет заключительное совещание с руководством Минобороны — Песков

    Москва, 23 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 23 ноября провести заключительное совещание с руководством министерства обороны, которое посвящено оборонно-промышленному комплексу страны, а также вопросам реализации государственной программы вооружения. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В ходе обсуждения вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством, реализацией государственной программы вооружения, будут также подведены итоги вот этой 10-й серии таких переговоров, которые, как вы знаете, дважды в год Путин проводит в Сочи», — отметил он.

    Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин рассказал о том, в 2017 году российская армия получила более 3,4 тысячи единиц нового вооружения.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков
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