Путин проведет заключительное совещание с руководством Минобороны — Песков

Москва, 23 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 23 ноября провести заключительное совещание с руководством министерства обороны, которое посвящено оборонно-промышленному комплексу страны, а также вопросам реализации государственной программы вооружения. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе обсуждения вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством, реализацией государственной программы вооружения, будут также подведены итоги вот этой 10-й серии таких переговоров, которые, как вы знаете, дважды в год Путин проводит в Сочи», — отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин рассказал о том, в 2017 году российская армия получила более 3,4 тысячи единиц нового вооружения.

Владимир Путин. Биография