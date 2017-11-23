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Нам нужна защита: президент Судана рассказал Путину об агрессии США
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    Нам нужна защита: президент Судана рассказал Путину об агрессии США

    15:11  23 Ноября 2017  /обновлено: 16:09  23 Ноября 2017
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    Нам нужна защита: президент Судана рассказал Путину об агрессии США

    Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент Судана Омар аль-Башир на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела арабских стран, в частности, Ирана.

    Как отметил Аль-Башир, ситуация, сложившаяся в его стране, стала результатом политики Вашингтона — Судан распался на две части.

    «В результате это привело к ухудшению ситуации, и в итоге мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США», — подчеркнул Аль-Башир.

    Башир рассказал, что в России обсудил с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу двустороннее сотрудничество в военно-технической области в контексте переоснащения армии его страны. 

    Нам нужна защита: президент Судана рассказал Путину об агрессии США

    Напомним, что ранее Владимир Путин на встрече с президентом Судана высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере энергетики и экономики.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #судан
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