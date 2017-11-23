Нам нужна защита: президент Судана рассказал Путину об агрессии США

Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент Судана Омар аль-Башир на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела арабских стран, в частности, Ирана.

Как отметил Аль-Башир, ситуация, сложившаяся в его стране, стала результатом политики Вашингтона — Судан распался на две части.

«В результате это привело к ухудшению ситуации, и в итоге мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США», — подчеркнул Аль-Башир.

Башир рассказал, что в России обсудил с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу двустороннее сотрудничество в военно-технической области в контексте переоснащения армии его страны.

Напомним, что ранее Владимир Путин на встрече с президентом Судана высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере энергетики и экономики.