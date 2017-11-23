Путин рассказал о высоких перспективах энергетического сотрудничества с Суданом

Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Судана Омером Баширом высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере энергетики и экономики.

«У нас есть хорошие перспективы в сфере экономики. В сфере энергетики — здесь и геологоразведка, и добыча, обмен ресурсами. Есть перспективы не только в углеводородной отрасли, но и в электроэнергетике, в развитии мирного атома», — сказал российский лидер.

Напомним, что накануне Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Сочи. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

По словам Путина, благодаря взаимодействию трех стран удалось предотвратить развал Сирии и образование там гуманитарной катастрофы.

За несколько дней до этого президент РФ провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, в ходе которых были затронуты аналогичные темы.

Владимир Путин. Биография.