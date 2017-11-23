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Путин рассказал о высоких перспективах энергетического сотрудничества с Суданом
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    Путин рассказал о высоких перспективах энергетического сотрудничества с Суданом

    14:45  23 Ноября 2017
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    Путин рассказал о высоких перспективах энергетического сотрудничества с Суданом

    Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Судана Омером Баширом высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере энергетики и экономики.

    «У нас есть хорошие перспективы в сфере экономики. В сфере энергетики — здесь и геологоразведка, и добыча, обмен ресурсами. Есть перспективы не только в углеводородной отрасли, но и в электроэнергетике, в развитии мирного атома», — сказал российский лидер.

    Путин рассказал о высоких перспективах энергетического сотрудничества с Суданом

    Напомним, что накануне Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Сочи. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

    По словам Путина, благодаря взаимодействию трех стран удалось предотвратить развал Сирии и образование там гуманитарной катастрофы.

    За несколько дней до этого президент РФ провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, в ходе которых были затронуты аналогичные темы.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #судан #башир
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