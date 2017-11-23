Песков сомневается в надежности данных о планах США остаться в Сирии

Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать планы США сохранить военное присутствие в Сирии, так как источники этой информации не являются надежными.

Пескова попросили рассказать, что думают в Кремле о планах США сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ). Об этом ранее написала газета Washington Post.

«Мы не знаем их источников, — заметил пресс-секретарь президента России, — мы не знаем о степени надежности этой информации, поэтому я оставил бы это без комментариев».

Песков также отказался отвечать на вопрос журналистов, обсуждали ли этот момент лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.