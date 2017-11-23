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Идлиб: Турция перебросила в провинцию новую колонну бронетехники
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    Идлиб: Турция перебросила в провинцию новую колонну бронетехники

    15:11  23 Ноября 2017  /обновлено: 15:54  23 Ноября 2017
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    Идлиб: Турция перебросила в провинцию новую колонну бронетехники

    Идлиб, 23 ноября. Еще одна колонна турецкой военной техники проследовала на территорию Сирии через пограничный пункт Атма.

    Местные источники в Сирии сообщили о дополнительном подкреплении, отправленном Анкарой в Сирию. Турция заявляет, что в соответствии с астанинскими договоренностями намерена обеспечить стабильность и безопасность в провинции, военнослужащие уже создали в Идлибе несколько контрольно-пропускных пунктов.

    Источники отмечают, что большая часть техники следует через Идлиб на север провинции Алеппо, где турецкие военнослужащие ведут постоянные столкновения с курдским населением. Отмечается, что над столицей курского кантона Африн, а также над соседним населенным пунктом Шехба замечены разведывательные беспилотные летательные аппараты Турции.

    Идлиб: Турция перебросила в провинцию новую колонну бронетехники

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #курды #идлиб
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