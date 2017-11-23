Идлиб: Турция перебросила в провинцию новую колонну бронетехники

Идлиб, 23 ноября. Еще одна колонна турецкой военной техники проследовала на территорию Сирии через пограничный пункт Атма.

Местные источники в Сирии сообщили о дополнительном подкреплении, отправленном Анкарой в Сирию. Турция заявляет, что в соответствии с астанинскими договоренностями намерена обеспечить стабильность и безопасность в провинции, военнослужащие уже создали в Идлибе несколько контрольно-пропускных пунктов.

Источники отмечают, что большая часть техники следует через Идлиб на север провинции Алеппо, где турецкие военнослужащие ведут постоянные столкновения с курдским населением. Отмечается, что над столицей курского кантона Африн, а также над соседним населенным пунктом Шехба замечены разведывательные беспилотные летательные аппараты Турции.