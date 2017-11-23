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Политика
Шойгу и Башир договорились о переоснащении армии Судана
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    Шойгу и Башир договорились о переоснащении армии Судана

    14:52  23 Ноября 2017
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    Шойгу и Башир договорились о переоснащении армии Судана

    Сочи, 23 ноября. Лидер Судана Омар Башир рассказал, что в России обсудил с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу двустороннее сотрудничество в военно-технической области в контексте переоснащения армии его страны. 

    Суданский глава подчеркнул, что оружие армии страны — российского производства.

    «Это касается и сухопутных войск, и нашей авиации. У нас сегодня утром состоялась очень хорошая встреча с министром обороны России», — отметил Башир. 

    Шойгу и Башир договорились о переоснащении армии Судана

    Он также отметил, что на сегодняшний день Москва и Хартум выпускают большую программу переоборудования вооруженных сил.

    «Мы договорились с министром обороны, что Россия будет оказывать этому содействие», — добавил Башир в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Башир сообщил, что Судан намерен усилить свое присутствие в качестве военных атташе в РФ. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #шойгу #оружие #судан #башир #военная сфера
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